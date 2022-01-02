Hangi maçlar var? Kimin maçı var? Maçlar hangi gün saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, yarın hangi maçlar var? Bugün yarın oynanacak maçlar hangileri? soruları futbolseverler tarafından her daim internet üzerinden sorgulanmakta. Süper Lig, 1. lig başta olmak üzere Türkiye ligi maçları ile Premier Lig, Almanya Ligi, İspanya ligi, Portekiz Ligi maçları fanatik taraftarı tarafından maç fikstürü aranmak suretiyle öğrenilmekte. Türkiye ‘de ve Avrupa’da bugün kimin maçı var bu akşam kimin maçı var? Maçlar hangi kanalda? Maçlar saat kaçta oynanacak? Süper Lig maçları ne zaman saat kaçta? İşte bugün oynanacak maçlar. 2 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. 2 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün kimin maçı var?

2 Ocak 2022 bugün kimin maçı var?

15:45 Brest - Bordeaux maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası

Cannes - Toulouse maçı ne zaman saat kaçta?

Fransa Kupası - maç saati 15:45

Nantes - Vitre maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası maç saati 15:45

Versailles - La Roche maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası maç saati 15:45

Getafe - Real Madrid maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga

Valladolid - Leganes ne zaman saat kaça?

İspanya La Liga 2 maç saati 16:00

Almeria - Cartagena maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga 2- Maç saati 16:00

Brentford - Aston Villa maçı ne zaan saat kaçta?

İngiltere Premier Lig- Maç saati 17:00

Everton - Brighton maçı ne zaan saat kaçta?

İngiltere Premier Lig - Maç saati 17:00

Leeds United - Burnley maçı ne zaan saat kaçta?

İngiltere Premier Lig - Maç saati 17:00

Southampton - Newcastle maçı ne zaan saat kaçta?

İngiltere Premier Lig Ertelendi- Maç saati 17:00

Sporting Gijon - Lugo maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga 2 - Maç saati 18:00

Montpellier - Strasbourg maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası-Maç saati 18:00

Bastia - Clermont maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası -Maç saati 18:00

Bergerac - Creteil maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası - Maç saati 18:00

Nancy - Rennes maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası - Maç saati 18:00

Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga - Maç saati 18:15

Elche - Granada maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga - Maç saati 18:15

Chelsea - Liverpool maçı ne zaan saat kaçta?

İngiltere Premier Lig- Maç saati 19:30

Huesca - Girona maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga 2 - Maç saati 20:15

Mirandes - Real Zaragoza maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga 2 - 20:30

Alaves - Real Sociedad maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga - Maç saati 20:30

Real Betis - Celta Vigo maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga - Maç saati 20:30

Quevilly Rouen - Monaco maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası - Maç saati 20:30

Jura Sud - St. Etienne maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası -Maç saati 20:30

Linas Monthery - Amiens maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası - Maç saati 20-30

Thaon - Reims maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası - Maç saati 20:30

Vizela - Belenenses maçı ne zaan saat kaçta?

Portekiz Liga NOS - Maç saati 21:30

Mallorca - Barcelona maçı ne zaan saat kaçta

İspanya La Liga - Maç saati 23:00

Fuenlabrada - Ibiza maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga 2 - Maç saati 23:00

Chauvigny - Marsilya maçı ne zaan saat kaçta?

Fransa Kupası -Maç saati 23:30

Tenerife - Las Palmas maçı ne zaan saat kaçta?

İspanya La Liga 2 - 23:30

Yarın hangi maçlar var?

Yarın kimin maçı var? 3 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak maçlar hangileri? 3 Ocak Pazartesi günü S.Tsitsipas vs D.Schwartzman maçı oynanacak?

S.Tsitsipas vs D.Schwartzman Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

S.Tsitsipas ile D.Schwartzman arasındaki ATP Cup maçı, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

S.Tsitsipas-D.Schwartzman Maçı S Sport Plus Canlı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S.Tsitsipas-D.Schwartzman Maçı Hangi Gün?

S.Tsitsipas-D.Schwartzman Maçı, 03 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

S.Tsitsipas-D.Schwartzman Maçı Saat Kaçta?

S.Tsitsipas-D.Schwartzman Maçı, saat 11:00 başlayacak.

S.Tsitsipas-D.Schwartzman Maçı Nerede Oynanacak?

S.Tsitsipas ve D.Schwartzman, karşı karşıya geleceği ATP Cup maçı, Sydney'da, Merkez Kort Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig 20. hafta maçları