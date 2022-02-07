Hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, ne zaman saat kaçta? 7 Şubat 2022 Pazartesi maçları…
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Futbolseverler Süper Lig’in yeniden başlamasıyla birlikte maçları anlık olarak takibe başladı. Bunun yanında La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlar da canlı olarak izlenmekte. Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Peki bugün kimin maçı var? 7 Şubat 2022 Pazartesi bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta? Bugün maç hangi kanalda?
Hangi maçlar var, maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig maçları aranın ardınan yeniden başladı.Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü. Peki bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda?
Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavili ekip, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, 57 puana ulaştı. Trabzonspor, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Zirve takipçisi Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı. Haftanın dikkati çeken karşılaşmalarından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Peki buün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?
Bugün hangi maçlar var?
7 Şubat Pazartesi kimin maçı var? İşte bugünkü maç programı...
20.00 Kocaelispor-Boluspor TRT Spor
22.00 Tondela-Benfica S Sport +
22.45 Paris FC-Ajaccio beIN Sports 2
22.45 Salernitana-Spezia S Sport 2
23.00 Athletic Bilbao-Espanyol Spor Smart
Süper Lig bu hafta sonuçları
Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Altay: 0-2
8 Şubat Salı hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var?
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep A Spor
17.30 Karagümrük-Konyaspor A Spor
20.30 Fenerbahçe-Kayserispor A Spor
22.45 Newcastle-Everton S Sport +
22.45 West Ham-Watford S Sport +
23.00 Burnley-Manchester United S Sport
23.00 Inter-Roma TRT Spor
9 Şubat Çarşamba hangi maçlar var, maç saat kaçta?
13.30 Bandırmaspor-SivassporA Spor
17.30 Hatayspor-AntalyasporA Spor
20.30 Denizlispor-TrabzonsporA Spor
22.45 Manchester City-BrentfordS Sport
22.45 Norwich City-Crystal PalaceS Sport +
22.45 Tottenham-SouthamptonS Sport +
22.45 Aberdeen-CelticS Sport +
23.00 Aston Villa-Leeds UnitedS Sport +
23.00 Milan-LazioTRT Spor
10 Şubat Perşembe hangi maçlar var?
17.30 Alanyaspor-Adana DemirsporA Spor
20.00 Atalanta-FiorentinaTRT Spor
20.30 Beşiktaş-GöztepeA Spor
22.45 Liverpool-Leicester CityS Sport
22.45 Wolverhampton-ArsenalS Sport +
23.00 Juventus-SassuoloTRT Spor
11 Şubat Cuma kimin maçı var?
17.00 Altınordu-GençlerbirliğiTRT Spor
20.00 Altay-Çaykur RizesporbeIN Sports 1
20.00 Samsunspor-BursasporTRT Spor
23.00 Sevilla-ElcheSpor Smart
2 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Boluspor-Keçiörengücü TRT Avaz
13.30 Adanaspor-Denizlispor TRT Spor
15.30 Manchester United-Southampton S Sport
16.00 Başakşehir-Gaziantep FK beIN Sports 2
16.00 Giresunspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
16.00 Cadiz-Celta Vigo Spor Smart
16.00 Ankaragücü-İstanbulspor TRT Spor
17.00 Lazio-Bologna S Sport 2
18.00 Brentford-Crystal Palace S Sport +
18.00 Everton-Leeds United S Sport
18.00 Watford-Brighton S Sport +
18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport +
19.00 Galatasaray-Kayserispor beIN Sports 1
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor TRT Spor
20.00 Napoli-Inter S Sport 2
20.30 Norwich City-Manchester City S Sport
20.30 Rayo Vallecano-Osasuna Spor Smart
22.45 Torino-Venezia S Sport 2
23.00 Atletico Madrid-Getafe Spor Smart
13 Şubat Pazar hangi maçlar var?
13.30 Ümraniyespor-BB Erzurumspor beIN Sports 1
13.30 Manisa FK-Menemenspor TRT Spor
13.30 Milan-Sampdoria TRT Avaz
14.30 Antalyaspor-Karagümrük beIN Sports 1
16.00 Alaves-Valencia Spor Smart
16.00 Burnley-Liverpool S Sport
17.00 Newcastle-Aston Villa S Sport +
17.00 Tottenham-Wolverhampton S Sport +
17.00 Empoli-Cagliari S Sport +
17.00 Genoa-Salernitana S Sport +
17.00 Verona-Udinese S Sport 2
18.15 Levante-Real Betis Spor Smart
19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor beIN Sports 2
19.00T rabzonspor-Konyaspor beIN Sports 1
19.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor
19.30 Leicester City-West Ham S Sport
20.00 Sassuolo-RomaS Sport 2
20.30 Real Sociedad-Granada Spor Smart
22.45 Atalanta-Juventus S Sport 2
23.00 E spanyol-Barcelona Spor Smart