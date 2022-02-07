Hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var, ne zaman saat kaçta? 7 Şubat 2022 Pazartesi maçları…

Hangi maçlar var, maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig maçları aranın ardınan yeniden başladı.Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü. Peki bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavili ekip, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, 57 puana ulaştı. Trabzonspor, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Zirve takipçisi Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı. Haftanın dikkati çeken karşılaşmalarından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk takım oldu. Peki buün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var?

7 Şubat Pazartesi kimin maçı var? İşte bugünkü maç programı...

20.00 Kocaelispor-Boluspor TRT Spor

22.00 Tondela-Benfica S Sport +

22.45 Paris FC-Ajaccio beIN Sports 2

22.45 Salernitana-Spezia S Sport 2

23.00 Athletic Bilbao-Espanyol Spor Smart

Süper Lig bu hafta sonuçları

Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Göztepe-Altay: 0-2

8 Şubat Salı hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var?

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep A Spor

17.30 Karagümrük-Konyaspor A Spor

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor A Spor

22.45 Newcastle-Everton S Sport +

22.45 West Ham-Watford S Sport +

23.00 Burnley-Manchester United S Sport

23.00 Inter-Roma TRT Spor

9 Şubat Çarşamba hangi maçlar var, maç saat kaçta?

13.30 Bandırmaspor-SivassporA Spor

17.30 Hatayspor-AntalyasporA Spor

20.30 Denizlispor-TrabzonsporA Spor

22.45 Manchester City-BrentfordS Sport

22.45 Norwich City-Crystal PalaceS Sport +

22.45 Tottenham-SouthamptonS Sport +

22.45 Aberdeen-CelticS Sport +

23.00 Aston Villa-Leeds UnitedS Sport +

23.00 Milan-LazioTRT Spor

10 Şubat Perşembe hangi maçlar var?

17.30 Alanyaspor-Adana DemirsporA Spor

20.00 Atalanta-FiorentinaTRT Spor

20.30 Beşiktaş-GöztepeA Spor

22.45 Liverpool-Leicester CityS Sport

22.45 Wolverhampton-ArsenalS Sport +

23.00 Juventus-SassuoloTRT Spor

11 Şubat Cuma kimin maçı var?

17.00 Altınordu-GençlerbirliğiTRT Spor

20.00 Altay-Çaykur RizesporbeIN Sports 1

20.00 Samsunspor-BursasporTRT Spor

23.00 Sevilla-ElcheSpor Smart

2 Şubat Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Boluspor-Keçiörengücü TRT Avaz

13.30 Adanaspor-Denizlispor TRT Spor

15.30 Manchester United-Southampton S Sport

16.00 Başakşehir-Gaziantep FK beIN Sports 2

16.00 Giresunspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

16.00 Cadiz-Celta Vigo Spor Smart

16.00 Ankaragücü-İstanbulspor TRT Spor

17.00 Lazio-Bologna S Sport 2

18.00 Brentford-Crystal Palace S Sport +

18.00 Everton-Leeds United S Sport

18.00 Watford-Brighton S Sport +

18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport +

19.00 Galatasaray-Kayserispor beIN Sports 1

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor TRT Spor

20.00 Napoli-Inter S Sport 2

20.30 Norwich City-Manchester City S Sport

20.30 Rayo Vallecano-Osasuna Spor Smart

22.45 Torino-Venezia S Sport 2

23.00 Atletico Madrid-Getafe Spor Smart

13 Şubat Pazar hangi maçlar var?

13.30 Ümraniyespor-BB Erzurumspor beIN Sports 1

13.30 Manisa FK-Menemenspor TRT Spor

13.30 Milan-Sampdoria TRT Avaz

14.30 Antalyaspor-Karagümrük beIN Sports 1

16.00 Alaves-Valencia Spor Smart

16.00 Burnley-Liverpool S Sport

17.00 Newcastle-Aston Villa S Sport +

17.00 Tottenham-Wolverhampton S Sport +

17.00 Empoli-Cagliari S Sport +

17.00 Genoa-Salernitana S Sport +

17.00 Verona-Udinese S Sport 2

18.15 Levante-Real Betis Spor Smart

19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor beIN Sports 2

19.00T rabzonspor-Konyaspor beIN Sports 1

19.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor

19.30 Leicester City-West Ham S Sport

20.00 Sassuolo-RomaS Sport 2

20.30 Real Sociedad-Granada Spor Smart

22.45 Atalanta-Juventus S Sport 2

23.00 E spanyol-Barcelona Spor Smart