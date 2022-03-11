Hangi maç var? Kimin maçı var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda? 12-14 Mart 2022 maç programı)

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Düşme hattında giren Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'la ilk maçında adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe bu hafta Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Peki Süper Lig bu hafta hangi maçlar var? Hangi takım kiminle oynayacak? İşte yarın oynanacak maç programı...

Yarın hangi maçlar var? (12 Mart Cumartesi maç programı)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar kimin maçı var?

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi hangi maçlar oynanacak?

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Not: Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar gerekçesiyle bu hafta oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta ertelendi.