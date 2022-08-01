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Eğitim Hangi KYK yurtları ücretsiz? Kimler kaç yaşındakiler KYK yurtlarında kalabilir?
Eğitim

Hangi KYK yurtları ücretsiz? Kimler kaç yaşındakiler KYK yurtlarında kalabilir?

Hangi illerde KYK yurtları ücretsiz | Yaz aylarıyla birlikte gençlerin belirlenen KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklamasına olanak sağlandı. Yoğun talebin ardından ücretsiz konaklayacak olan gençlerin yaş sınırı değiştirildi. Peki, hangi KYK yurtları ücretsiz? Kimler hangi KYK yurtlarında ücretsiz kalabilir?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 22:05:00 -
Hangi KYK yurtları ücretsiz? Kimler kaç yaşındakiler KYK yurtlarında kalabilir?

81 ilde belirlenen bazı KYK yurtları yaz aylarında gençlere ücretsiz hizmet veriyor. Ücretsiz konaklama imkanından yararlanma yaş sınırı değiştirildi. Pek çok kişi hangi yurtların ücretsiz olduğunu araştırmaya başladı.

Hangi KYK yurtları ücretsiz? Kimler kaç yaşındakiler KYK yurtlarında kalabilir?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı verilen gençlerle ilgili yaş sınırın değiştirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müjdede gençlerimize vermek istiyorum. Gezmek isteyen gençlerimize yurtların kapılarının açıldığını duyurmuştuk. Çok talep geldi. Onlardan gelen istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik” dedi.

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