Hangi okullar 15 Şubat’ta açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak. 15 Şubat Pazartesi günü köy okulları açılacak. Diğer öğrenciler ise uzaktan eğitimle ders başı yapacak. Peki, hangi sınıflar ne zaman açılacak?

Hangi köy okullarında yüz yüze eğitim başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada, “15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıl başlayacak. 15 Şubat’ta köy okullarını tam zamanlı ve tüm kademelerde açıyoruz. İl Hıfzıssıhha gerekli hallerde köy okullarında da uzaktan eğitim kararı alabilir” dedi.

Osmaniye'de merkeze bağlı köylerdeki 15 okulda yüz yüze eğitim 15 Şubat’ta başlanmayacak. Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı belde ve köylerdeki 15 ilkokul ve ortaokulda eğitime başlama tarihinin ertelendiği duyuruldu. 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak okullar, "Akyar Şehit Ali Erdinç, Cevdetiye, Çardak, İl Genel Meclisi, Çona Nurdağ, Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı, Dervişli Şehit Mustafa Kök ve Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar ilkokulları ve Akyar, Cevdetiye, İl Genel Meclisi, Çona Nurdağ, Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı, Çardak ve Mamure ortaokulları" şeklinde sıralandı.

Açıklamada, diğer köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağı kaydedildi.