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Dini Bilgiler Hangi kandil var ne zaman?
Dini Bilgiler

Hangi kandil var ne zaman?

Mübarek üç aylar 2 Şubat'ta başladı. 3 Şubat'ta ise Regaip kandili idrak edildi. Şubat ayının son günlerinde ise pek çok kişi 'Bu hafta hangi kandil var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kandil ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-02-22 20:05:00 -
Hangi kandil var ne zaman?

Halk arasında üç aylar olarak söylenerek recep, şaban ve ramazan aylarını ifade eden süreç 2 Şubat'ta başladı. Recep ayının sonuna yaklaşılırken önümüzde hangi kandilin olduğu merak ediliyor.  Peki, bu hafta hangi kandil var? Önümüzdeki hangi kandil?

Hangi kandil var ne zaman?

Recep ayı 2 Şubat’ta başladı. 3 Şubat’ta regaib kandili idrak edildi. 27 Şubat Pazar günü ise Miraç kandili idrak edilecek. 4 Mart Perşembe günü ise üç ayların ikincisi şaban ayına girilecek.

Miraç kandilinin önemi nedir?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.

Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır.

Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır.

İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Peygamber Efendimize bu kutlu yürüyüşünde Cebrail (as) bir noktaya kadar eşlik etmiştir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

 

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