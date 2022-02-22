Hangi kandil var ne zaman?
Mübarek üç aylar 2 Şubat'ta başladı. 3 Şubat'ta ise Regaip kandili idrak edildi. Şubat ayının son günlerinde ise pek çok kişi 'Bu hafta hangi kandil var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kandil ne zaman hangi gün?
Halk arasında üç aylar olarak söylenerek recep, şaban ve ramazan aylarını ifade eden süreç 2 Şubat'ta başladı. Recep ayının sonuna yaklaşılırken önümüzde hangi kandilin olduğu merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi kandil var? Önümüzdeki hangi kandil?
Hangi kandil var ne zaman?
Recep ayı 2 Şubat’ta başladı. 3 Şubat’ta regaib kandili idrak edildi. 27 Şubat Pazar günü ise Miraç kandili idrak edilecek. 4 Mart Perşembe günü ise üç ayların ikincisi şaban ayına girilecek.
Miraç kandilinin önemi nedir?
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır.
Miraç olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır.
Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır.
İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Peygamber Efendimize bu kutlu yürüyüşünde Cebrail (as) bir noktaya kadar eşlik etmiştir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022
Regaib kandili 3 Şubat 2022
Miraç kandili 27 Şubat 2022
Berat kandili 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022