"Hangi ittifakta yer alacak?" Mustafa Sarıgül son noktayı koydu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılan ve Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi.

"Hangi ittifakta yer alacak?"

Burada açıklamalarda bulunan Sarıgül, bir gazetecinin, cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakta yer alacağı yönündeki sorusu üzerine, "Biz ilk turda diyoruz ki her siyasi parti kendi düşüncelerini yansıtan adayla çıksın. İkinci turda ittifaklar kendiliğinden olabiliyor ama birinci turda öyle aday çıkaracağız ki örfüne ve töresine bağlı, toplumu kucaklayan öyle bir aday göstereceğiz ki belki de bizim adayımız ipi göğüsleyecek. Cennet vatanımızı yönetecek." değerlendirmesinde bulundu.