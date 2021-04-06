Yüz yüze eğitim son durum | 1 Mart’ta Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. İller kendi risk durumuna göre kararlarını almaya başladı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Eskişehir’de yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Peki, yüz yüze eğitim iptal mi?

Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

1 Mart’ta orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir, 29 Mart’ta çok yüksek riskli duruma geldi. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlar alındı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak