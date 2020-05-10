Koronavirüs salgını sebebiyle okulların 31 Mayıs’a kadar uzaktan eğitime devam edeceği açıklandı. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler okulların 1 Haziran’da açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 1 Haziran’da okullar açılacak mı?

Hangi illerde okullar açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir canlı yayınla velilerin ve öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Bakan Selçuk, çeşitli planlara göre hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Bakan Selçuk, “Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz. Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmi kısmi açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz. Bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz” dedi.