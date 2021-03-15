Koronavirüs salgınında pek çok ülkenin kullandığı renk kodları Türkiye’de 1 Mart itibariyle kullanılmaya başladı. İllerdeki vaka sayılarına göre risk durumları renklerle ifade ediliyor. Mavi düşük, sarı orta, turuncu yüksek ve kırmızı çok yüksek riskli illeri ifade ediyor. Pek çok kişi hangi ellerde vaka sayılarının arttığını ve risk grubunun değiştiğini merak ediyor. Peki, hangi iller sarı renk oldu?

Hangi iller sarıya döndü?

Sağlık Bakanlığı’nın haftada bir yayımladığı vaka haritasına bakıldığında 1 Mart’ta yayımlanan haritanın güncellenmesi bekleniyor. 27 Şubat-5 Mart verilerine bakıldığından Bitlis, Muş, Ağrı, Kars ve Iğdır’ın mavi renkten sarı renge döndüğü fark ediliyor. İllerin risk haritası bu akşam kabine toplantısının ardından yeniden açıklanacak.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon