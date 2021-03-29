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Yaşam Hangi iller orta riskli | Turuncu illerin listesi
Yaşam

Hangi iller orta riskli | Turuncu illerin listesi

Hangi iller hangi risk grubunda? Koronavirüs salgınında 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. 29 Mart’ta ise risk haritası revize edildi. Milyonlarca kişi hangi ilin hangi risk durumunda olduğunu merak ediyor. Peki, hangi iller yüksek riskli? Hangi iller turuncu? Turuncu illerde hafta sonu yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:13:00 -
Hangi iller orta riskli | Turuncu illerin listesi

Koronavirüs salgınında 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. 1 Mart’ta açıklanan harita 29 Mart’ta revize edildi. Peki, hangi iller turuncu?

Hangi iller orta riskli | Turuncu illerin listesi

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır” dedi.

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