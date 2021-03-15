Hangi iller mavi oldu?

Düşük riskli iller hangileri | Koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylece illerdeki vaka sayılarına göre risk durumları belirlendi. İllerin risk durumları mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk ile ifade ediliyor. Mavi yani düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokak kısıtlamaları kaldırıldı. Vatandaşlar hangi illerin sarıdan maviye döndüğünü araştırıyor. Peki, hangi illerde en az vaka var? Hangi iller maviye döndü?