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Yaşam Hangi iller mavi oldu?
Yaşam

Hangi iller mavi oldu?

Düşük riskli iller hangileri | Koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylece illerdeki vaka sayılarına göre risk durumları belirlendi. İllerin risk durumları mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk ile ifade ediliyor. Mavi yani düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokak kısıtlamaları kaldırıldı. Vatandaşlar hangi illerin sarıdan maviye döndüğünü araştırıyor. Peki, hangi illerde en az vaka var? Hangi iller maviye döndü?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 09:31:00 -
Hangi iller mavi oldu?

1 Mart 2021’de Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. Kabine toplantısının ardından Türkiye’nin risk haritası açıklandı. Düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu), çok yüksek (kırmızı) iller belirlendi. Risk haritası 15 Mart Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında yenilenecek ve ardından vatandaşlara duyurulacak. Peki, hangi iller mavi renge döndü?

Hangi iller mavi oldu?

Risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Risk haritası yenilendikçe illerde uygulanan kısıtlamalarda revize edilmiş olacak. Yeni risk haritasının bu akşam kabine toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. Sarı renkte yer alan illerde yaşayan pek çok kişi illerinin düşük risk grubuna yerleşip yerleşmediğini merak ediyor.

27 Şubat-5 Mart verilerine bakıldığında Türkiye’de en az vaka Hakkari, Şırnak, Batman, Uşak ve Mardin’de bulunuyor. Hangi illerin düşük risk grubuna yerleştiği ise bu akşam netlik kazanacak.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

 

 

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