Hangi iller kırmızı kategoride?

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.

14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı.

Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Risk haritası güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

Erdoğan yaptığı açıklamada: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Dayatmalara Eyvallah demeyerek Türkiye'yi 2023 rotasında tutumayı başardık.

Reform programımızı ekonomide istikrarı güçlendirecek şekilde teçhiz ettik.

"Gençlerimize, üzerinde 2053 vizyonlarını inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız.

Bu dönemde büyük bir fedakarlık göstererek ön cephede çalışan sağlık çalışanlarımıza minnetlerimi sunuyorum.

"Türkiye'ye diz çöktüremeyeceklerini görenlerin, diplomasi ve ekonomi alanında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık.

Türkiye sağlık alt yapısı sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü.

"Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkelerden biriyiz. Türkiye'de şimdiye kadar 11 milyon beş yüz kişi aşılandı."

Saat 16.25'te başlayan toplantıda risk haritası güncellenecek. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.

14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı.

Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Risk haritası güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

Renkler neye göre belirleniyor?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı.

Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil.

Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.