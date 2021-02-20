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Yaşam Hangi ilde korona yasakları kalktı? 65 yaş yasağı hangi ilde kaldırıldı?
Yaşam

Hangi ilde korona yasakları kalktı? 65 yaş yasağı hangi ilde kaldırıldı?

Korona yasaklarının kalkacağı il | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada illere göre normalleşme adımlarının 1 Mart’tan itibaren atılacağını duyurdu. Peki, hangi illerde normalleşme adımları atılıyor? Korona yasaklarının kalktığı şehirler? 65 yaş üstü yasakları nerede kalktı?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 13:44:00 -
Hangi ilde korona yasakları kalktı? 65 yaş yasağı hangi ilde kaldırıldı?

20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kısıtlama kararları vaka sayılarının azalmasını sağladı. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi kabinenin kararıyla 1 Mart’tan itibaren vaka sayılarına bakılarak bazı şehirlerde normalleşme adımları atılacak. Normalleşme adımlarının atılmasına kısa bir süre kala Bartın’da izlenecek yol haritası belirlendi. Peki, Bartın’da korona yasakları ne zaman kalkıyor?

Hangi ilde korona yasakları kalktı? 65 yaş yasağı hangi ilde kaldırıldı?

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda normalleşme adımlarına yönelik kararlar alındı.

1 Mart tarihinden itibaren Bartın’da il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.

Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.

 

Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?
Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?

Yaşam

Ne zaman normalleşme olacak? Korona yasakları ne zaman hangi illerde bitecek?

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