Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sarıyer sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İSKİ Sarıyer ilçesinde 14 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek? Sarıyer hangi mahallelerde sular kesilecek?
İstanbul’da zaman zaman arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Son olarak Sarıyer’de 14 saatlik su kesintisi olacağı açıklandı. Peki, Sarıyer sular saat kaçta gelecek?
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sarıyer sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İSKİ'nin açıklamasına göre, ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattı, 700 milimetre çapındaki çelik boruyla yenilendi.
Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının bugün 22.00 ile yarın 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer'deki bazı mahallelere 14 saat süreyle su verilemeyecek.
Su kesintisinin yaşanacağı bölgeler şunlar:
Maslak,
Darüşşafaka,
Cumhuriyet,
Çayırbaşı,
Kazım Karabekir Paşa,
PTT Evleri,
Büyükdere,
Kocataş,
Sarıyer Merkez,
Maden,
Garipçe,
Rumeli Feneri,
Bahçeköy,
Zekeriyaköy
Tarabya mahalleleri
Kireçburnu,
Yeni mahallelerinin üst kotları.