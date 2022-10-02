İstanbul’da bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi elçelerde kaç saatlik elektrik kesintileri yaşanacak?

Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul planlı elektrik kesinti saatleri BEDAŞ AYEDAŞ 3 Ekim Pazartesi

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANAFARTALAR, GÜVEN, GÜZİN, KINALI, ONUR 3, OYA, SARAY 1, SAĞLIK, SERÇE 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE, ZÜHRE sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, KARANFİL, KARTAL, MERİÇ, YÜKSEL, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜVEYİK sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BALÇIK, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, SİBEL sk bölgelerinde 03/10/2022 11:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah BAŞKOMUTAN, KIZIL, NADİR ERGÜR, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇİMEN sk bölgelerinde 03/10/2022 13:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., BEYAZIT sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, ERGUVAN sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-BELGRAT mah AKAĞAÇ, BİRİCİK, MERVE, MERYEM ÇIKMAZI, MESKEN, MESUT, MESİRE, METE, METEHAN, MEVLÜT, MEVSİM, MEŞALE ÇIKMAZI, MISIR, MISRA, MIZRAK, MİHRAÇ, SULTAN FATİH, SİMGE sk / HALLAÇLI mah METİN sk / ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, AKŞAMSEFASI, ALTIN, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, BOĞAZ, DAMLA, DEĞİRMENDERE, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, GÜLEN, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, NİDA, RUŞEN, SAĞLAM, SUDE, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, YEKPARE ÇIKMAZI, YEŞİL, ZEREN, ÇAPA, ÇARDAK, ÇATI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI, ÇELEN, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇINGIRAK, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ, ŞÖLEN sk bölgelerinde 03/10/2022 01:30:00 - 03/10/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İNÖNÜ mah sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah AKASYA, ATA, CUMHURİYET, MERKEZ, PINAR sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 859/3., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 03/10/2022 00:05:00 - 03/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah HOŞ, NALAN, SELÇUKLU, TAŞAN, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET sk / TAŞOLUK mah ŞAH sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah BALCI YOKUŞU, KAHRAMAN sk / İSLAMBEY mah BALCI YOKUŞU, HZ. HALİD, KALENDER HANE sk bölgelerinde 03/10/2022 12:00:00 - 03/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah EYÜP SULTAN, SOFULAR YOKUŞU, SOFULAR ÇUKURU sk bölgelerinde 03/10/2022 13:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah KARABAL, LEVENTLER sk bölgelerinde 03/10/2022 12:00:00 - 03/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah MEHMETÇİK, SİNOP, TUNA, YILMAZ, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2040., 2042., 2088., HAYALET sk bölgelerinde 03/10/2022 11:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 03/10/2022 11:00:00 - 03/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 358., 359., 362., 363., 364., 365., 411., 425. sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MELTEM sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1155., 1156., 1157., 1161. sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2040., 2042., 2088., HAYALET sk bölgelerinde 03/10/2022 11:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 03/10/2022 12:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 03/10/2022 00:01:00 - 03/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DEDE KORKUT, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARAY, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2726., 2727., 2735., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AVCI, AZİM, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CİVELEK, DERELİ, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GÖKÇE, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, MEVSİM, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, UMUT, ÇİLEK, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İMREN, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ÇİLEK sk bölgelerinde 03/10/2022 02:00:00 - 03/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ- HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, AYVACIK, AŞICIOĞLU, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BURMA, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, DİLAVER, ENES, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜLHAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HENDEK, HUTBE, KADIKÖY, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, KIRLAR, KÖSE, MAARİF, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, SEHER, SOYLU, TERZİ, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÇAYLI, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, İSTİKLAL, ŞENLER sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 2002., 2016., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 03/10/2022 00:01:00 - 03/10/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, TALİMHANE sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AKAYGEN, AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BAĞARASI, BEBEK BOSTANI, BEBEK HAMAMI, BEBEKÖY, BORNOVA, BOSTANÜSTÜ, BÜYÜKBEBEK DERESİ, CEMRE, CEVDETPAŞA, DAYIBEY, ECZANE ÇIKMAZI, EHRAM YOKUŞU, ERCÜMENT EKREM TALU, ERGUVAN, GERMENCİK, HÜSNÜ KORTEL, KARAMAN, KORTEL KORUSU YOLU, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, LÜTFİYEMEVKİİ, MANOLYA, MEYGEDE, NEŞE, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SELÇUK, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI, YENİYOL ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, ÖZLEMLİ, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI, İNŞİRAH sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 03/10/2022 00:00:00 - 03/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 602., 614., 638., 646. sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, YEŞİLYOL C, YEŞİLYOL G sk bölgelerinde 03/10/2022 09:00:00 - 03/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 03/10/2022 10:00:00 - 03/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR

03.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAKTAR, BARAJ YOLU, NEŞELİ, ADİL

KARTAL

03.10.2022 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MADIMAK, SADABAT, SOYSAL, TAŞEREN, BERGÜZAR, KRİSTAL

TUZLA

03.10.2022 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI BELDE YOLU, NİSAN, UMUTLU, SOYLU, İLYAS, HOŞSEDA, ŞİMŞİR

ÜMRANİYE

03.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIZIR, ŞENOL, VUSLAT, ALINTERİ, TAVUKÇUYOLU, TURNA, UĞUR, ŞAH, KISMET, KIDEM, GÜVERCİN, TANDOĞANAY, ADAÇAYI, İNEBOLU, GARİP, SEMAH, AÇIKYÜZ, TURCAN, YUNUS, BAYRAKTAR, BAŞER

03.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVŞAR, İREM, TUĞBA, ELİF, ORTANCA, SIRT