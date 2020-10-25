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Ekonomi Hangi borçlar yapılandırılacak? Koronavirüs cezalarına yapılandırma var mı?
Ekonomi

Hangi borçlar yapılandırılacak? Koronavirüs cezalarına yapılandırma var mı?

Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), SGK prim borçları, seçim cezaları, koronavirüs cezaları, KYK borçlarının yapılandırmasına ilişkin madde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Peki yapılandırma ne zaman başlayacak? Yapılandırma kaç taksit olacak? Yapılandırmadan kimler yararlanacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 08:16:00 - 2020-10-25 08:25:26
Hangi borçlar yapılandırılacak? Koronavirüs cezalarına yapılandırma var mı?

AK Parti’nin teklifi olan ve milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırması İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmesinden sonra Kurumlar Vergisi, Gelir, SGK borçları, gecikme cezaları, nüfus ve karayolları, öğrenim kredi borçları, ecrimisiller, hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, emlak çevre, temizlik ilanı ve atık su ile ilgili olan cezalar ve bununla ilgili zam ve faizler yapılandırma kapsamında olacak.

Yapılandırma kaç taksit olacak?

Yapılandırmada ilk ödeme ne zaman yapılacak? AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.

Ne kadar gecikme zammı silinecek?

Yapılandırma başvurusu ne zaman?

Yapılandırmada başvurular ne zaman başlayacak? KYK yapılandırma başvurusu, SGK prim borcu yapılandırma başvurusu ne zaman? KDV, gelir vergisi MTV yapılandırma başvuruları Vergi yapılandırması için yıl sonuna kadar müracaat mümkün olacak. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek. Kanun kapsamına 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar girecek. İhtilaflı alacaklar ise kapsama girmiyor. Yapılandırma için yılın sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de Şubat ayında başlayacak.

 

 

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