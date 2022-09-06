2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başladı. Aileler ise kimlerin hangi kurumların eğitim desteği verdiğini araştırmaya başladı. Peki, eğitim desteği nereden alınıyor?

Hangi belediyeler kırtasiye okul yardımı veriyor? Kırtasiye yardımı başvuru sayfası:

. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara eğitim desteği verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara pek çok destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de eğitim materyal desteğidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

Materyal desteği ihtiyaca göre belirlenmekte ve her eğitim öğretim yılının başında destek sağlanmaktadır.

Eğitim materyal desteği için ilinizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunabilirsiniz.

Ayrıca il ve ilçe belediyeleri de kırtasiye-okul yardımı yapıyor. Kimi belediyeler çantadan, kaleme tüm ihtiyaçları paket halinde dağıtırken kimi belediyeler nakdi yardım veriyor. Bağlı bulunduğunuz belediyeleri arayarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

SGK kırtasiye yardımı

SGK belirli şartları taşıyan ailelere eğitim öğretim desteği sağlıyor. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.