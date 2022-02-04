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Ekonomi Hangi bankalar Yuvam hesabı açıyor? Yuvam hesabı vadesi kaç ay?
Ekonomi

Hangi bankalar Yuvam hesabı açıyor? Yuvam hesabı vadesi kaç ay?

Yuvam hesabı açan bankalar hangisi? Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de birikim yapması sağlayacak olan ‘Yuvam’ hesabının ne olduğunu, hesabın nereden açılacağı merak ediliyor. Peki, Yuvam hesabı kaç ay vadeli?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:10:00 -
Hangi bankalar Yuvam hesabı açıyor? Yuvam hesabı vadesi kaç ay?

Yuvam hesabı açtırmak isteyenler hangi bankaların işlem yapabildiğini, vadelerin kaç ay olacağı merak ediyor. Peki, yuvam hesabı açılan bankalar hangileri?

Hangi bankalar Yuvam hesabı açıyor? Yuvam hesabı vadesi kaç ay?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi bankalar nezdinde YUVAM hesaplarının açılmasını kararlaştırdı.

Katılım bankaları da sisteme dahil olurken, uygulama katılım bankacılığı esasları çerçevesinde işleyecek.

Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Hesaplar 3, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde olabilecek. 24 ay vadeli YUVAM hesaplarında, yıllık faiz ya da kar payı ödemeli olarak açılabilecek ve hesap sahibinin talep etmesi halinde yıllık faiz veya kar payı banka tarafından hesap sahibine ödenecek.

Yuvam hesabı nedir? Kimler Yuvam hesabı açabilir?
Yuvam hesabı nedir? Kimler Yuvam hesabı açabilir?

Ekonomi

Yuvam hesabı nedir? Kimler Yuvam hesabı açabilir?

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