Hangi aşıyı yaptıran umreye gidebilecek? Umre için hangi aşı isteniyor?

İslam’ın beş şartından biri de hali vakti yerinde olanların hacca gitmesi. Her yıl ülkemizden 80 binin üzerinde haccı adayı kutsal topraklara gidiyordu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle Arabistan yönetimi iki yıldır yurtdışından haccı adayı kabul etmiyor. hac görevini yerine getiremeyenler mübarek beldeye duydukları hasreti umre ziyareti ile gidermek istiyor. Suudi Arabistan yönetimi umre sezonunun başladığını duyurdu. İlk umre kafilesi 9 Ağustos'ta kutsal topraklarda olacak.

Umre ziyareti başvurusu ne zaman?

Umre sezonu bugün itibariyle başladı. Suudi Arabistan'da yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretleri için uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek.

Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın, yeni tip koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya hazır olduğunu, 25 Temmuz Pazar itibarıyla umre ziyaretleri için "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvuruların yapılabileceğini kaydetti. Umre ziyareti gerçekleştirecek vatandaşlara Suud yönetimi tarafından da uyarı geldi.

Umre ziyareti için aşı olmak gerekiyor mu?

Arabistan yetkilileri, yurt dışından gelecek vatandaşların umre ziyaretleri için aşı yaptmanın şart olduğu vurgulandı. En az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 korona aşısından birini yaptırmış olması gerektiği açıklandı.

Hangi aşıyı yaptıran umreye gidebilecek?

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı ise liste dışı tutuldu.