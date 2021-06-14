Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama hızı bir hayli arttı. Yaklaşık 34 milyon doz aşı yapıldı. Önümüzdeki günlerde yeni sevkiyatlarla haziran sonuna kadar aşılamada 20 yaşa kadar gelinmesi bekleniyor. Peki, hangi aşıyı yaptırmalıyım?

Hangi aşı daha iyi? Sinovac BioNTech Sputnitk V hangi aşı daha güvenli?

Koronavirüs aşı randevusu almak isteyenler için uzmanlar, “Bulduğun her aşıyı güvenle yaptırabilirsiniz” açıklamasını yapıyor. Ülkemizde Çin ve Alman aşısı randevuları veriliyor. Önümüzdeki günlerde Sputnik aşısı için de randevu verilebilecek. Bu sebeple kim hangi aşıyı yaptırlası gerektiğini merak ediyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Rus aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Rusya'nın yeterli bilgilendirme yapmadığı ifade edildi. Sputnik V, AstraZeneca aşısına benzer bir aşı, son derece de iyi bir aşı. Dünyada en yaygın kullanılan 3-4 aşıdan biri. Sputnik V, dünyada 62 ülkede ruhsatlı. Ruhsatlı olduğu ülkelerde çok yaygın kullanıldığı halde bugüne kadar hiçbir ülkeden bu aşıyla ilgili bir sorun açıklanmadı. Dolayısıyla ülkemizde uygulamaya girdiğinde bu aşıyı yaptıracak olan vatandaşlarımız bir tereddüt asla yaşamasın. Şu ana kadar ülkemizde kullanılan ve kullanılacak olan bu aşı son derece güvenli ve etkili aşılardır. Hangi aşı gelirse gelsin, sırası gelen vatandaşımız geciktirmeden aşısını olsun” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esma Saatçi, "Biontech aşısını gözlemlediğimiz kadarıyla yüzde 97 üzerinde antikor oluşturma özelliği var. Buoldukça güvenilir olduğunu, antikor seviyesinin de yüksek olduğu için pandemiyi önlemede maske, mesafe, hijyen kurallarıyla birlikte aşılamanın da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu pandemiyi el birliğiyle çözebilmemiz için, sayılarımızı aşağı doğru indirebilmemiz için sırası gelen her vatandaşı kurumumuza ve bağlı oldukları kurumlara bekliyoruz" şeklinde konuştu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla” dedi.