Birinci çeyrekte yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 birinci çeyrek (Ocak-Mart) hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre; Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 azalarak 14 milyon 94 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Seyahate çıkanlar, ortalama 496 TL harcadı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 496 TL oldu.

Seyahate çıkanlar, 6 milyar 984 milyon 25 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının birinciçeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 artarak 6 milyar 984 milyon 25 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişiselveya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 96’sını 6 milyar 702 milyon 271 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4’ünü ise 281 milyon 754 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 67 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 17,9 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise ile yüzde 6,6 ile sağlık yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 83 milyon 989 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 10 milyon 987 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 5 milyon 945 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.