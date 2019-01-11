Hanefi Tok kimdir nerelidir?

Hanefi Tok AK Parti Çaykara belediye başkan adayı olmasından sonra Hanefi Tok’un kim olduğu araştırılıyor. 2001 yılında Çaykara Ilçesi’nde AK Parti Kurucu Ilçe başkanı olarak atandıktan sonra iki dönem ilçe baskanlığı görevini yürüten Hanefi Tok kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hanefi Tok’un hayatı…

Hanefi Tok kimdir?

1967 yılında Çaykara Ilçesine bağlı Egridere Köyünde dogdu. Ilk ve Orta öğrenimimi Çaykara’da, lise öğrenimini Trabzon Lisesi’nde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü 1988 yılında tamamlayarak mezun oldu. 1990 yılında vatani görevimi Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra ticarete atıldı. 2001 yılında Çaykara Ilçesi’nde AK Parti Kurucu Ilçe başkanı olarak atandıktan sonra iki dönem ilçe baskanlığı görevini yürüttüm. Uzun yıllar Çaykara’da ticaretle istifa etti. Evli ve dört çocuk basabı.