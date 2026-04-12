Handüzü Yaylası nisan ayında beyaz güzelliğiyle büyülüyor

Rize’de baharın ortasında gelen kar yağışı, Handüzü Yaylası’nı yeniden bembeyaz bir örtüyle buluşturdu.

Hayran bırakıyor

Yaylayı kaplayan kar örtüsü, hem yerli halkın hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kar kalitesi ve karın kalma süresindeki uzunluk nedeniyle kış sporları için de cazip mekanlardan biri olan Handüzü Yaylası, geçmişte olduğu gibi bugünde farkını ortaya koymaya devam ediyor. Sisle bütünleşen beyaz örtü de sporcuların yanı sıra fotoğraf meraklıları için de kaçırılmayacak kareler sunuyor.