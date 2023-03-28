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Medya Hande Fırat'tan bomba "seçim" çıkışı! Helal olsun sana
Medya

Hande Fırat'tan bomba "seçim" çıkışı! Helal olsun sana

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:38:00 -
Hande Fırat'tan bomba "seçim" çıkışı! Helal olsun sana

Hande Fırat, pek çok ülkede Türkiye'deki seçimleri etkilemeye yönelik adımlar atıldığını belirttiği yazısında, İsrail'de açılan “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” pankartına değindi.

Hande Fırat, pek çok ülkede Türkiye'deki seçimleri etkilemeye yönelik adımlar atıldığını belirttiği yazısında, İsrail'de açılan “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” pankartına değindi. 

"Yıllardır Filistinlilere yaptığınız işkenceleri unutup demokrasi savunucusu mu oldunuz? Yemezler" ifadelerini kullanan Fırat, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Biliyorsunuz İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu’nun yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı düzenlemesine karşı çıkan yüzbinler yaklaşık 10 haftadır sokaklarda. En kitlesel katılım pazar gecesi oldu. 200 bin civarındaki gösterici Netenyahu’nun evine yürümek istedi. Bu kadar geniş katılımın nedeni ise Netenyahu’nun, değişiklik karşısında eleştirel yaklaşımda bulunan Savunma Bakanı Gallant’ı görevden almasıydı. Gelelim Türkiye’yi ilgilendiren tarafına:

- Sahte değilse eğer, bir göstericinin açtığı pankartta yazılanlar dikkati çekti: “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” pankartını taşıyan İsrailli protestocunun görüntüsü sosyal medyada birçok alanda dolaşıma sokuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- iki sözüm var; ilki bunu kullananlara... Seçim sürecine yabancı söylemler neden dahil ediliyor? Kendi düşüncenizi, yabancı bir görüş üzerinden güçlendirmeye çalışmanız bir kompleks belirtisidir. İkincisi ise eğer gerçek ise İsrailli protestocuya... Yıllardır Filistinlilere yaptığınız işkenceleri unutup demokrasi savunucusu mu oldunuz? Yemezler.. Ne Mutlu Türk’üm diyene."

 

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Yorumlar

Nur

O provakatör adamın açtığı pankart çok aptalca olmuş keçinin kendi poposunu görmemesi gibi . İsrail kendine baksın işgalci Siyonistler tc kim onlar kim orası onların değil eğriti olarak duruyorlar ve eninde sonunda defolup gidecekler. TC nin gelişmesi büyümesi onları korkutuyor bütün kafirler panikte seçimlerde RTE nın zaferi onları dahada korkutuyor her delikten çıkıyorlar. İnşallah yine yeniden seçecez Erdoğanı siz kafirler hazır olun ümmetin lideri islamın son kalesini daha ileri taşıyacak ayaklarımız düşeceksiniz inşallah . Allahvar gam yok içimizdeki hainlerde bunu iyi bilsin

İlginç

Bu kadın bile sizin fır dönüşünüzden rahatsız.Bir gün gömersiniz,bir gün el üstünde tutarsınız.
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