Hande Fırat'tan bomba "seçim" çıkışı! Helal olsun sana

Hande Fırat, pek çok ülkede Türkiye'deki seçimleri etkilemeye yönelik adımlar atıldığını belirttiği yazısında, İsrail'de açılan “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” pankartına değindi.

"Yıllardır Filistinlilere yaptığınız işkenceleri unutup demokrasi savunucusu mu oldunuz? Yemezler" ifadelerini kullanan Fırat, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Biliyorsunuz İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu’nun yargının yetkilerini kısıtlayan tartışmalı düzenlemesine karşı çıkan yüzbinler yaklaşık 10 haftadır sokaklarda. En kitlesel katılım pazar gecesi oldu. 200 bin civarındaki gösterici Netenyahu’nun evine yürümek istedi. Bu kadar geniş katılımın nedeni ise Netenyahu’nun, değişiklik karşısında eleştirel yaklaşımda bulunan Savunma Bakanı Gallant’ı görevden almasıydı. Gelelim Türkiye’yi ilgilendiren tarafına:

- Sahte değilse eğer, bir göstericinin açtığı pankartta yazılanlar dikkati çekti: “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” pankartını taşıyan İsrailli protestocunun görüntüsü sosyal medyada birçok alanda dolaşıma sokuldu.

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- iki sözüm var; ilki bunu kullananlara... Seçim sürecine yabancı söylemler neden dahil ediliyor? Kendi düşüncenizi, yabancı bir görüş üzerinden güçlendirmeye çalışmanız bir kompleks belirtisidir. İkincisi ise eğer gerçek ise İsrailli protestocuya... Yıllardır Filistinlilere yaptığınız işkenceleri unutup demokrasi savunucusu mu oldunuz? Yemezler.. Ne Mutlu Türk’üm diyene."