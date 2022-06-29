Hande Fırat Koronavirüse yakalandı

Gazeteci Hande Fırat bugünkü yazısında koronavirüse yakalandığını ve bu yüzden Madrid'de gerçekleştirilen NATO zirvesine gidemediğini yazdı.

İşte o yazı;

Oysa ne hayallerim vardı... Türkiye açısından önemli Madrid’de yapılacak zirvede NATO akreditasyonlarımız da yapıldığı için ABD Başkanı Biden’ı görüp: “Bisiklet yarışı yapalım mı?”, Miçotakis’i sıkıştırıp “Adalara gelmeyeceğiz” derim diye kendi kendime hayal kurup eğleniyordum.

Hayallerimle yatak odamda baş başa kaldım. Tabii bir de Genel Yayın Yönetmenim Ahmet Hakan’ın beni çalıştırmaya devam etme azmiyle.

ÜÇ YIL NASIL KAÇTIM

Tam beş aşım var. İki Sinovac, üç BioNTech... Haftada üç gün sporun yanı sıra; bağışıklık sistemimi de güçlü tutmak için doktorum Buğra Buyrukçu üç yıldır yüksek doz C vitamini, çinko ve bağışıklık sistemi takviyelerini damar yolundan uyguluyordu. Hücrelerimi genç tutmak için bazı tedaviler, NAD ve kolin destekleri alıyordum. Üç yıldır grip ya da nezle bile olmadım. Ayrıca maske, hijyen ve mesafe kurallarına hep uydum. Tabii son dönemde bu kurallar kalktı. İşkolik olan ben kısa bir süredir de annemin kalça ameliyatı, kızımın beta geçirmesi nedeniyle rutinimin üzerinde bir koşuşturmaya girdim.

NASIL YAKALANDIM

İnanın bilmiyorum. Pazartesi sabah 07.00’de uyanıp rutin hayatıma başladım. Akşam da Gece Görüşü Programı’nı yaptım. Sesimde hafif bir bozulma dışında hiçbir şikâyetim yoktu. Akşamüstü Cumhurbaşkanlığı’na gidip testimi yaptırdım. Salı sabahı 06.30’da uyanıp kendimi iyi hissederek valizimi hazırladım. Tam havalimanına girmek üzereyken telefonum çaldı: “Hande Hanım testiniz maalesef pozitif çıktı” sözlerinin ardından arabayı durdurdum. “Emin misiniz? Yani gelemiyor muyum?” diye sordum. Benim ve Osman Gökçek’in testinin pozitif olması sebebiyle ziyarete katılamayacağımız söylendi. Kısacası adayı terk eden biz olduk.

NASILIM

Sesimdeki hafif kırgınlık tonu dışında gayet iyiyim. Umarım bu şekilde atlatırım. Kendimi odama hapsettim. Bütün ev halkına test yapıldı. Sonuçlarını merakla bekliyorum. Bilim Kurulu Üyesi Sevgili Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz Hoca hemen aradı. Meğerse son günlerde hasta sayısında bir miktar artış varmış...