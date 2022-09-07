Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz'la ilgili iddialara yönelik açıklamada bulundu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Hande Fırat kim?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

Hande Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime üzerinden CNN Türk’te canlı yayın yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin gidişatını değiştiren bu yayın, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü.

Hande Fırat’ın 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği telefon, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenmek üzere bağışladı. Fırat'ın telefonunun yanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonu konuldu.