  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bitcoin ve kripto para için uyarı üstüne uyarı geldi!

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Emeklilerin gözü orada! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen Ankara Bölge Toplantısında Konuştu “Demiryolcuların Hukuku Korunmalı, Yeni Bir Sosyal Maliyet Oluşturulmamalıdır”

İzmir'de film gibi olay! Taksiciler bile şaşırdı: Senelerdir bu işi yapıyoruz ilk feda başımıza geldi

Putin'den korkutan adım! Büyük kaos çıkaracak

Dünyanın en alçak örgütü FETÖ’den dikkat çeken kodlama sistemi

Manevi iklimde şifa ve huzur bulalım Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şifa ayı Ramazan’ı Akit’e değerlendirdi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık hareketlenme
Medya Hande Fırat hastaneye kaldırıldı
Medya

Hande Fırat hastaneye kaldırıldı

CNN Türk spikeri, gazeteci Hande Fırat, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Fırat, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:31:00 -
Hande Fırat hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hande Fırat'ın iki gözünde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinesi parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştu.

Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi.

Yaralanan Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet'teki köşesine ara verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!
Gündem

İmamoğlu ve Nagehan Alçı birbirine düştü: O nasıl bir üslup!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firma sahiplerini tehdit ettiği sözlerine Nagehan Alçı verip veriştir..
Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Yerel

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Osmaniye Devlet Hastanesi ortapedi bölümüne muayene olmak için gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden kendisine bakmayan doktoru gözaltın..
Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha
Medya

Bozuk sicilleri kabarıyor! Muhafazakar geçinenlerin gazetesinden bir vukaat daha

Milliyetçi, ülkücü ve muhafazakar geçinen İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ, Müslümanları hedef alan karikatürleri yayınlamaya devam ediyor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay