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Dünya Han Yunus'ta siviller direkt hedef alınıyor! Can kaybı hızla artıyor
Dünya

Han Yunus'ta siviller direkt hedef alınıyor! Can kaybı hızla artıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-22 21:06:00 - 2024-07-22 21:25:44

Siyonist İsrail’in yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus'a saldırılar başladı.

Siyonist İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 290 gündür devam ediyor.

İsrail bir yandan Gazze'yi vururken diğer yandan da sivillerin bombardımandan kaçarak sığındıkları sözde güvenli yerleri hedef alıyor.

70 şehit 200'den fazla yaralı!

Han Yunus için tahliye emri veren siyonistler kısa süre içinde sivillerin sığındıkları yerleri hedef almaya başladı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus’taki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiğini belirterek, 200’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi de İsrail saldırılarının başlamasının ardından bölgedeki ailelerden bin 200’den fazla yardım çağrısı aldıklarını belirterek, İsrail ordusunun bölgede ayrım gözetmeksizin saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

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