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Gündem Hamzabeyli gümrüğünde yoğunluk: Tır kuyruğu 23 kilometreye ulaştı
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Hamzabeyli gümrüğünde yoğunluk: Tır kuyruğu 23 kilometreye ulaştı

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Hamzabeyli gümrüğünde yoğunluk: Tır kuyruğu 23 kilometreye ulaştı

Edirne’den Avrupa’ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen tır sürücüleri kilometrelerce uzayan kuyruklara mahkum oldu. Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş yapması ve gümrükteki yoğunluk nedeniyle sınırda bekleyen tır kuyruğu 23 kilometreye ulaştı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri, 23 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Avrupa'ya geçmek isteyen tır sürücüleri, araçlarındaki bekleyişlerine devam ediyor.

Gebze'den aldığı yükü Romanya'ya götüren Şevket Karasu, dün akşamdan beri kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan'ın yeni hayata geçirdiği sistem nedeniyle işlemlerin uzun sürdüğünü belirten Karasu, tırların beklemesi için park alanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Mehmet Barazi de ihracatın artmasıyla tır kuyruklarının da arttığını dile getirdi.

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