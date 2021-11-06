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Siyaset Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size
Siyaset

Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki gösterdi. Yaşananları "iğrenç" olarak nitelendiren Dağ, "Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:02:00 -
Hamza Dağ'dan şehit ağabeyine küfreden Türkkan'a sert cevap: Yazıklar olsun size

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi.

Skandal gelişme sonrası sosyal medya hesabından Türkkan'a tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!" ifadelerini kullandı.

"Müfteri provokatör"

Türkkan'a bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Lütfü Türkkan'ın konuyla ilgili paylaştığı tweeti alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Müfteri bir provokatör olduğunuz net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bingöl'de milletimizin gözü önünde cereyan eden olaya dair aşağıdaki açıklamanız bunun en açık ispatıdır. Kendi yaptığınız rezillikleri muhatabınıza atma taktiğinizi milletimiz sandıkta suratınıza çarpacak" değerlendirmesinde bulundu.

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