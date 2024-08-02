Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na tepki: Katile gerekçe aramak sana mı kaldı?

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Biz, 'Savaşa hayır' derken, 'Teröre de hayır' diyoruz. 'Terörist eylemlere de hayır' diyoruz. Ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikasta dönüştüren bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da 'hayır' diyor ve kınıyoruz." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm insanlığı gözü önünde gerçekleşen bir soykırımı hala savaş olarak nitelendirmek, hırsıza kılıf, katile gerekçe aramak size mi kaldı? Sayın İmamoğlu'nun bu şirin gözükme çabasının Batı'nın gözünde ne denli karşılık bulacağını kestirmemiz zor olmasa da vicdan sahibi insanların nezdinde zerre miskal değeri yoktur. Hamas'ın, hırsıza, işgalciye, katile siyonist rejime karşı verdiği kahramanlık mücadelesinin bir 'ama'sının olduğunu hala ima etme cesaretinde bulunanların vicdanları sorgulanmalıdır."

Dağ, İmamoğlu'nun açıklamasını içeren görüntüyü de paylaştı.