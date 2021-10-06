Hamza Dağ’dan FOX TV’ye sert tepki

Yeni Akit/Ankara

HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen kanlı saldırının acısı hala tazeyken ABD'nin Türkiye'de tetikçilik yapmak üzere görevlendirdiği FOX TV, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etti. İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş güzellemeleri ve hükümete yönelik suçlamaları büyük tepki çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Bu milletin evlatlarının şehit edildiği 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde, cinayetlerin azmettiricisinin eşini canlı yayına çıkarıp "O hiç pişman olmadı" dedirtmek... Bu tesadüf değil. Kasten ve bilerek yapılan bir yayın. Kimin yanındasın FOX TV? Terörün mü, Türkiye'nin mi?” ifadelerini kullandı.