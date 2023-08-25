Hamuru akşamdan yoğrulabilen pamuk poğaça: Pastane usulü! Dışardan almaya son verme zamanı

Hamuru Akşamdan Yoğrulabilen Pamuk Poğaça Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant kuru maya

1. 5 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yumurta(sarının biri üzeri için)

Aldığı kadar un(5 bardak)

İç harcı için:

İstediğiniz iç harcı

Üzeri için:

Ayırdığınız yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

Simit ve poğaçanın eşsiz birleşimiyle tanışmaya hazır olun! Adım adım evdeki malzemelerle pastane kalitesinde simit...

Hamuru Akşamdan Yoğrulabilen Pamuk Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır?

Olağanüstü yumuşaklıkta pratik ve enfes bir lezzet… Poğaça tariflerimde en çok sorulan sorulan sorulardan biri, hamurunun akşamdan yoğrulup yoğrulmayacağı. İşte bu tarif hem onlara, hemde misafiri gelecek bayanlara kolaylık sağlayacak. Benim, hafta sonu kahvaltılarımda, çocukların okullarına veya misafire sıklıkla hazırladığım, pratik bir yöntem. Yapımı çok kısa ve kolay. Fakat daha iyi anlayabilin diye tüm detaylarıyla yazıyorum tarifi…

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Ilık sütü, ılık suyu, oda ısısındaki yumurtayı, sıvı yağı, mayayı ve toz şekeri yoğurma kabına alın.

Çırpma teliyle bir güzel karıştırın. Ardından aldığı kadar unu ve tuzu ilave edip, iyice yoğurun

. Hamurunuzu top haline getirin. Büyük boy buzdolabı poşetine veya fermuarlı buzdolabı poşetinin içine bir çay kaşığı un koyup, poşetinin iç kısmının her tarafını unlayın.

Hamurunuzu içine yerleştirip, üzerine çok az un serpiştirin ve uç kısmını sıkıca bağlayın.

Fermuarlıysa, fermuarını kapatmanız yeterli. Bu şekilde buzdolabına kaldırın. Hamurda ön mayalama veya yoğurma kabında mayalanma işlemi yapmıyoruz.

Ben akşam 23.00 de yoğurdum. Sabah 09.00 da poğaçalarımı hazırladım.

Poğaçaları hazırlamak istediğinizde, buzdolabından çıkartın. Tezgah üzerine hafif un serpiştirip hamuru poşetten çıkarıp bir iki dakika yoğurun. Hamur soğuğun etkisiyle biraz sertleşmiş olacak. Bu çok normal.

Hemen hiç beklemeden, sade veya istediğiniz iç harcıyla (ben patatesli hazırladım), istediğiniz gibi şekillendirilip, yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpiştirin. Tepsi mayası için yaklaşık 45 dakika mayalandırın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan poğaçaların üzerini temiz bir bezle örtüp 15 dakika dinlendirildikten sonra afiyetle tüketin.

Eğer tepsi mayası için 45 dakika vaktiniz yoksa, fırını 75 derecede 5 dakika ısıtıp kapatın.

Hazırladığınız poğaçaları fırının içine koyup(fırın çalışmayacak)20 dakika mayalandırın.

20 dakika sonunda fırından çıkarıp, fırını 200 derecede kızdırdıktan sonra tekrar fırına verip pişirin. Böylelikle daha kısa sürede tepsi mayasının gelmesini sağlamış olursunuz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun

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