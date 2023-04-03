Hamur karma makinesinden 42 kilogram kokain çıktı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelemeye alındı.



Yapılan çalışmalarda, Sao Paolo’dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki “hamur karma makinesi” şüpheli görülerek narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrole tabi tutuldu.



Kontrol esnasında narkotik dedektör köpeklerin eşyaya yoğunlaşarak tepki verdiği görüldü. Şüpheleri artan ekipler tarafından fiziki kontrol gerçekleştirmek üzere tahta kutular açılarak detaylı inceleme başlatıldı. Yapılan kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş vaziyette yüklü miktarda paketlerin bulunduğu tespit edilirken, paketlerin beyaz toz maddelerle dolu olduğu görüldü.

Beyaz toz maddeden alınan numunenin analizinde, maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 42 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan uyuşturucuya el konuldu.