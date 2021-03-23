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Ekonomi Hamsinin kilosu 20 liradan satılıyor
Ekonomi

Hamsinin kilosu 20 liradan satılıyor

Trabzon’da hamsinin kilosu 20-30, mezgitin 20, istavritin 20-25, çupranın 40, somonun 25-30, uskumrunun 30, levreğin ise 50 liradan satışa sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:57:00 -
Hamsinin kilosu 20 liradan satılıyor

Balıkçı Turgay Memiş, vatandaşlara taze hamsiyi kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, şunları söyledi: “Uzun bir aradan sonra ilk defa Trabzon’a yerli hamsi geldi. Fiyatları da 20 lira civarında satılıyor ama çok güzel. Bu imkândan yararlanmak gerekiyor. İnşallah bundan sonra da Karadeniz halkı hamsi hasretini giderir. Denizden bol bol hamsi çıkar. Kısıtlamadan dolayı insanlar yok ama biz de mecburen işimizin başındayız. Karadeniz halkına balık sunmak istiyoruz. İnşallah önümüz açılır.”

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