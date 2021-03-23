Hamsinin kilosu 20 liradan satılıyor

Balıkçı Turgay Memiş, vatandaşlara taze hamsiyi kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, şunları söyledi: “Uzun bir aradan sonra ilk defa Trabzon’a yerli hamsi geldi. Fiyatları da 20 lira civarında satılıyor ama çok güzel. Bu imkândan yararlanmak gerekiyor. İnşallah bundan sonra da Karadeniz halkı hamsi hasretini giderir. Denizden bol bol hamsi çıkar. Kısıtlamadan dolayı insanlar yok ama biz de mecburen işimizin başındayız. Karadeniz halkına balık sunmak istiyoruz. İnşallah önümüz açılır.”