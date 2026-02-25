Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, metrelerce kuyruk oluştu

Denizde bolluk yaşanmasına rağmen Ramazan ayı restoranların kapalı olması ve vatandaşların iftar sofralarında balığı tercih etmemesi nedeniyle balık satışları durma noktasına geldi. Balıkçılar da bu durgunluğa çözüm bulmak için indirim kampanyası başlattı. Özellikle Eskişehir'deki birçok balıkçı, hamsinin kilo fiyatını 50 TL'ye kadar düşürdü. Fiyatların inmesinin ardından vatandaşlar, balıkçı tezgahlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuza balık almak isteyen müşteriler, yoğunluk sebebiyle uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

NEREDEYSE MALİYETİNE SATIYORUZ

Balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Denizde bir bolluk var ama Ramazan dolayısıyla tüketim yok. Restoranlar kapalı, o yüzden satışlar düşüktü. Diğer balıkçılarla anlaştık, 4 gündür bir kampanya yapıyoruz. Denizde kasası 400-500 lira olan hamsiyi 50 TL'ye maliyetine satıyoruz. Günlük 100 kasadan 1 buçuk ton balık satıyoruz neredeyse. Yani satışlar mükemmel, sezonda bile böyle satış görmedik. Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar. Herhalde şoklayıp buzluğa atıyorlar" dedi.