Hamsi'nin atası keşfedildi!

Bilim insanları, Belçika ve Pakistan’da bulunan iki ayrı balık fosili üzerinde yürüttükleri çalışmalar sonucu, ülkemizde sıklıkla tüketilen hamsi balığının tarih öncesi atasını keşfettiklerini açıkladı. Yeni keşfedilen hamsi türünün yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu, alt çenesinde sıralı dişlerin, üst çenesinde ise tek ve büyük bir dişin bulunduğu belirtildi.

55 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve hamsinin atası olarak denilen bu tarih öncesi balık türüne "Monosmilus Chureloides" adı verildi. "Monosmilus Chureloides" türü balığın neden yok olduğu şu an için bilinmese de denizlerde bulunan rakip yırtıcıların tarih öncesi hamsinin türünün yok olmasına neden olduğu tahmin ediliyor.