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Ekonomi Hamside bolluk zamanı! Peki kilosu ne kadar oldu?
Ekonomi

Hamside bolluk zamanı! Peki kilosu ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2024-01-01 14:45:00 -
Hamside bolluk zamanı! Peki kilosu ne kadar oldu?

Trabzon'da, son günlerde mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarına bağlı fiyatı yükselen hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor.

Trabzon'da, son günlerde mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarına bağlı fiyatı yükselen hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında 2024'ün ilk gününde, istavrit ve hamsinin kilogramı 50 ve 75, somonun 150, mezgidin 80, çupra ve levreğin ise 200 liradan alıcılarını bekliyor.

Trabzon Balık Pazarı'nda satış yapan Gökmen Aydın, yeni yılın ilk gününde fiyatların uygun olmasıyla insanların balığa ilgi göstermesini beklediklerini söyledi.

Fiyatların normal olduğunu belirten Aydın, "İnşallah bundan sonra da insanlarımız ucuz balık yemeye devam ederler. Balık, tavuktan kırmızı ete kadar en ucuzu. Gıda maddeleri içerisinde bile en ucuzu diyebiliriz." dedi.

Aydın, mevsime göre balık çeşitliliğinin de fazla olduğunu ifade ederek, bu haftadan sonra havaların soğumasıyla özellikle hamsinin bol avlanmasını beklediklerini kaydetti.
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