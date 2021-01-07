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Ekonomi Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Balık fiyatlarında son durum
Ekonomi

Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Balık fiyatlarında son durum

En çok tüketilen balık türü hamsi fiyatları ne kadar oldu? Tezgahlarda bulunan balıkların fiyatlarında son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:28:00 -
Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Balık fiyatlarında son durum

Karadeniz Bölgesi’nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle balıkçı ve tüketicileri memnun edemedi. Bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle daha soğuk ve derin sulara kaçan hamsi, balıkçıları da üzerken tezgahlardaki fiyatı 30 lirayı buldu.

Hamsi tezgâhlarda ince ve iri olmak üzere ayrı ayrı satılıyor. Önceki sezona göre avı oldukça az, boyutu ise küçük olan hamsi, Trabzon’da balıkçı tezgâhlarında boyutuna göre 20 ila 30 lira arasında satışa sunuluyor. Balıkçılar, hamsinin irileşmesi ve yağlanması için kar yağmasını bekliyor. Kent sakinleri de kar suyu ile birlikte daha da yağlanacak hamsinin lezzetinin artacağını belirtiyor.

Kentte balıkçı tezgâhlarında; istavrit 35, çinakop 65, sargan 40, levrek 60, kalkan 175, somon 50, mezgit ise 60 liradan alıcı buluyor.

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