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Yerel Hamsi festivalinde 5 ton hamsi tüketildi
Yerel

Hamsi festivalinde 5 ton hamsi tüketildi

Ordu'nun Cittaslow ünvanlı Perşembe ilçesinde 3. Geleneksel Hamsi Festivali düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan festival vatandaşlar tarafından fazlasıyla ilgi gördü. Hamsiler ızgaraya atıldı, vatandaşlar ise doyasıya festivalin tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:41:00 - 2021-11-28 14:42:56
Hamsi festivalinde 5 ton hamsi tüketildi

Festivalde hamsinin yanı sıra Ordu yöresine ait pancar çorbası ve ceviz helvası da ikram edildi. Düzenlenen hamsi festivali yöresel sanatçıların konserleri ile devam etti.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, hamsi festivalinin bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Perşembeli vatandaşların geçimini deniz ürünlerinden sağladığını bu yüzden de hamsi festivalinin ilçede yapılması gerektiğini söyledi.

Hamsinin yanında farklı ikramların da olduğunu dile getiren Tandoğan, “Sadece hamsi değil, bunun yanında pancar çorbası, mısır ekmeği ve bölgemizin coğrafi işaretli ürünü ceviz helvasını ikram ediyoruz” dedi.

Festivalde yaklaşık 5 ton hamsinin tüketileceğini belirten Tandoğan, “Burada herkese yetecek kadar hamsimiz var. Deniz ayağımızın dibinde hamsimiz biterse denize ağ atar yine o hamsiyi tutar burada vatandaşlarımıza ikram ederiz” şeklinde konuştu.

Hamsi festivaline katılan 75 yaşındaki Perihan Ağca daha önce hiçbir festivale katılmadığını, yapılan festivali de çok beğendiğini dile getirdi.
Sabahın erken saatlerinde festivale gelen Gaziantepli Hasan Aslan, festivaldeki atmosferin çok farklı olduğunu, Gaziantep’te de fıstık festivallerinin olduğuna dikkat çekti.

İmdat Çakmak ise festivalin her sene yapılması temennisinde bulundu.

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