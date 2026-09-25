Türkiye’de helal gıda hareketinin mimarıydı! Kâmi Büyüközer dualarla uğurlandı!

Helal gıda denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan ve 20 yılı aşkın süredir bu alanda çalışma yürüten GİMDES ve Dünya Helal Vakfı Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, ebediyete uğurlandı.

Fatih Camii’ndeki Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına; HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, merhumun ailesi, yakınları, GİMDES çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSLAM ALEMİNİN BAŞI SAĞOLSUN

Namaz sonrasında helallik alınan cenaze, dualarla omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü. Büyüközer burada dualarla ebedi istiratgahına uğurlandı.

GİMDES ve Dünya Helal Vakfı tarafından yayımlanan taziye mesajında da Büyüközer’in "ömrünü Müslümanların sofrasına helal ve tayyib lokmanın girmesi davasına adadığı"nın altı çizilerek ailesine, talebelerine, dostlarına ve İslam alemine başsağlığı dilendi.