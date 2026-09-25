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Gündem Türkiye’de helal gıda hareketinin mimarıydı! Kâmi Büyüközer dualarla uğurlandı!
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Türkiye’de helal gıda hareketinin mimarıydı! Kâmi Büyüközer dualarla uğurlandı!

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Türkiye’de helal gıda hareketinin mimarıydı! Kâmi Büyüközer dualarla uğurlandı!

Türkiye’deki helal gıda hareketinin öncü ismi olan ve çeyrek asra yakın süredir ömrünü helal lokma mücadelesine adayan, GİMDES ve Dünya Helal Vakfı’nın Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, Cuma namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazını müteakip dualarla ebediyete uğurlandı.

Helal gıda denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan ve 20 yılı aşkın süredir bu alanda çalışma yürüten GİMDES ve Dünya Helal Vakfı Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, ebediyete uğurlandı.

Fatih Camii’ndeki Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına; HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, merhumun ailesi, yakınları, GİMDES çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSLAM ALEMİNİN BAŞI SAĞOLSUN

Namaz sonrasında helallik alınan cenaze, dualarla omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü. Büyüközer burada dualarla ebedi istiratgahına uğurlandı.

GİMDES ve Dünya Helal Vakfı tarafından yayımlanan taziye mesajında da Büyüközer’in "ömrünü Müslümanların sofrasına helal ve tayyib lokmanın girmesi davasına adadığı"nın altı çizilerek ailesine, talebelerine, dostlarına ve İslam alemine başsağlığı dilendi.

Helal lokma davasına adanan bir ömür sona erdi! GİMDES Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer vefat etti!
Helal lokma davasına adanan bir ömür sona erdi! GİMDES Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer vefat etti!

Biyografi

Helal lokma davasına adanan bir ömür sona erdi! GİMDES Başkanı Hüseyin Kâmi Büyüközer vefat etti!

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Yorumlar

Murat Say

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İNŞAALLAH

farkında mısınız

Allah rahmet eylesin. yanılmıyorsam fatih kalender hoca kıldırmış namazını. belki benzettim. haberde ismini göremedim.
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