Bu hareket çok konuşulur: Galatasaray'ın eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'dan cevap geldi sonunda...

Fredrik Midtsjö, emeklilik kararını "Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim. Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi. Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim." ifadeleri ile duyurdu. Türkiye kariyerine Galatasaray'da başlayan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında 28 maçta görev yaptı. Pendikspor'da 27 karşılaşmada forma giyen Midtsjö, son olarak Eyüpspor'da 9 maçta sahaya çıktı.