  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması! İşbirliği mesajı verdi Mamdani’den Netanyahu’ya tepki: Hiçbir yalan UCM kararını değiştiremez Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki Katil Netanyahu'danCumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler! Soykırımcı başbakan hezeyanlarını kustu! Yemen’de stratejik yol çevresinde çatışma: İki ilde hava saldırıları bildirildi Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu Yenilik Partisi’nden YENİ Parti’ye 5 Ekim’e kadar süre: Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz! Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu
Yerel Ankara metrosunda yer kavgası! Eşinin yanında küfredince bir yumrukta yere serdi
Yerel

Ankara metrosunda yer kavgası! Eşinin yanında küfredince bir yumrukta yere serdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Ankara metrosunda yer verme meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Yanında eşi bulunan yolcuya küfür eden şahıs, uyarılara rağmen küfürlerini sürdürünce ortalık karıştı. Yaşanan kavgada darbe alan şahıs yere serildi.

Ankara metrosunda yolcular arasında yaşanan tartışma kavgayla sonuçlandı. İddiaya göre olay, vagonda yer verme meselesi nedeniyle başladı.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma giderek büyürken, yolculardan biri yanında eşi bulunan kişiye küfür etmeye başladı. Küfürlü ifadelerin sonlandırılması yönündeki uyarılara rağmen tartışmanın devam etmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

 

YERE SERDİ

Kısa süren arbede sırasında darbe alan şahıs yere yığıldı. Çevredeki yolcuların da yaşananlara müdahale ettiği görüldü. Olayın ardından tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla vagondaki gerginlik sona erdi.

Ankara’da sağanak sonrası yol çöktü! Onlarca araç çukurun içinde kaldı
Ankara’da sağanak sonrası yol çöktü! Onlarca araç çukurun içinde kaldı

Aktüel

Ankara’da sağanak sonrası yol çöktü! Onlarca araç çukurun içinde kaldı

Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!
Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!

Gündem

Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!

Ankara'da CHP'li istifa depremi büyüyor! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partiden ayrıldı!
Ankara'da CHP'li istifa depremi büyüyor! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partiden ayrıldı!

Gündem

Ankara'da CHP'li istifa depremi büyüyor! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partiden ayrıldı!

Ankara’da yine sel, yine çile!
Ankara’da yine sel, yine çile!

Gündem

Ankara’da yine sel, yine çile!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!
Gündem

Askeri tatbikat facia ile bitti! Hazar Denizi'ndeki tatbikatta denize sürüklünen 9 asker can verdi!

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında gerçekleştirilen Khazar Qorgany-2026 askeri tatbikatı sırasında havanın aniden kötüleşmesi sonucu büyük..
Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!
Siyaset

Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!

Malum zihniyetin “sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor” yalanını çökertecek bir gelişme de Kırıkkale’de yaşandı. Kırıkkale Cumhuri..
New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!
Gündem

New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Ali ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23