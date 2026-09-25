Ankara metrosunda yer kavgası! Eşinin yanında küfredince bir yumrukta yere serdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara metrosunda yer verme meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Yanında eşi bulunan yolcuya küfür eden şahıs, uyarılara rağmen küfürlerini sürdürünce ortalık karıştı. Yaşanan kavgada darbe alan şahıs yere serildi.
Ankara metrosunda yolcular arasında yaşanan tartışma kavgayla sonuçlandı. İddiaya göre olay, vagonda yer verme meselesi nedeniyle başladı.
ORTAM BİR ANDA GERİLDİ
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma giderek büyürken, yolculardan biri yanında eşi bulunan kişiye küfür etmeye başladı. Küfürlü ifadelerin sonlandırılması yönündeki uyarılara rağmen tartışmanın devam etmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.
YERE SERDİ
Kısa süren arbede sırasında darbe alan şahıs yere yığıldı. Çevredeki yolcuların da yaşananlara müdahale ettiği görüldü. Olayın ardından tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla vagondaki gerginlik sona erdi.
Gündem
Ankara'da CHP'li istifa depremi büyüyor! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de partiden ayrıldı!