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Gündem Kurye resmen kazaya davetiye çıkardı: Otomobil lastiğini boynuna asarak taşıdı
Gündem

Kurye resmen kazaya davetiye çıkardı: Otomobil lastiğini boynuna asarak taşıdı

Yeniakit Publisher
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Kurye resmen kazaya davetiye çıkardı: Otomobil lastiğini boynuna asarak taşıdı

Ankara’da teslimat için aldığı araç lastiklerini motosikletine ve boynuna asan kuryenin ilginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kuryenin hem kendinin hem de trafiğin güvenliğini riske atması tepki çekti.

Kahramankazan ilçesi 29 Mayıs Caddesi’nde kaydedilen görüntülerde, bir kuryenin otomobil lastiklerinden birini motosikletinin yolcu kısmına, diğerini ise boynuna asarak taşıdığı görüldü. Hem kendinin hem de trafiğin güvenliğini riske atan kuryenin bir süre o şekilde araç kullandığı öğrenildi.

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