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Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

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Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

Beşiktaş'ın süper yıldızı için konuşmalar tüm hızıyla devam ediyor.

#1
Foto - Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Vlahovic'in kalitesine vurgu yapılırken ayrılışıyla Juventus'un önemli bir kayıp yaşadığı belirtildi.

#2
Foto - Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

Juventus'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic sezona etkili bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı takımda 7 maça çıkan yıldız futbolcu, ağları 5 kez havalandırdı.

#3
Foto - Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

Vlahovic'in etkili performansı, İtalyan basınında geniş yer bulurken farklı isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. Juventus'un eski santrforlarından Luca Toni, La Gazzetta della Sport'a verdiği röportajda, "Dusan klasik bir santrfor. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içinde onun gibi bitirici değil. O eşsiz bir oyuncu. Juventus seçimlerini yaptı ve sözleşmeyle ilgili maddelerin bunda rol oynamış olması muhtemel." dedi.

#4
Foto - Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

Juventus'un azınlık hissedarlarından Riccardo Gambelli ise İtalya'da yayın yapan Radio Bianconera'ya konuk oldu. Gambelli, Vlahovic hakkında şunları kaydetti, “Bana göre o üst düzey bir oyuncuydu. Juve'de iyi işler yaptı. Sakatlıklar nedeniyle zor dönemler geçirdi ama üzerine düşeni yaptı. Ayrılması benim için üzücü, onu tutabileceklerini umuyordum. Aynı şekilde Miretti de öyle. İtalyan oyuncular birer değer. Onu daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ve bu ciddi bir kayıp. Juventus'a iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi. Mali sorunlar onun fedakarlığına yol açtı. Bunlar kanayan iki yara, Vlahovic ve Miretti.”

#5
Foto - Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

İtalyan ekibinin bir diğer eski futbolcusu Domenico Marocchino ise Tuttomercato'da katıldığı bir yayında Vlahovic'i değerlendirdi. Marocchino, "Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. Antrenörler taktikleri verir ve belirler ancak maçı gerçekten belirleyen oyunculardır. Vlahovic çok eleştirildi ama yine de topu ağlara gönderiyor." ifadelerini kullandı.

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