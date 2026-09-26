Fırsat kolluyorlar her defasında konuşmak için: Vlahovic isyanı giderek büyüyor İtalya'da...

Juventus'un azınlık hissedarlarından Riccardo Gambelli ise İtalya'da yayın yapan Radio Bianconera'ya konuk oldu. Gambelli, Vlahovic hakkında şunları kaydetti, “Bana göre o üst düzey bir oyuncuydu. Juve'de iyi işler yaptı. Sakatlıklar nedeniyle zor dönemler geçirdi ama üzerine düşeni yaptı. Ayrılması benim için üzücü, onu tutabileceklerini umuyordum. Aynı şekilde Miretti de öyle. İtalyan oyuncular birer değer. Onu daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ve bu ciddi bir kayıp. Juventus'a iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi. Mali sorunlar onun fedakarlığına yol açtı. Bunlar kanayan iki yara, Vlahovic ve Miretti.”