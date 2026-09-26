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Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye...

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Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye...

Muhammed Salah, zemin nedeniyle Güney Sudan maçında forma giymeyecek.

#1
Foto - Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye...

Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.

#2
Foto - Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye...

Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denildi.

#3
Foto - Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye...

Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı.

#4
Foto - Mısır'dan ilginç Muhammed Salah kararı çıktı! Trabzonspor camiası bile şaşırdı bu hamleye...

Afrika Uluslar Kupası elemerinde Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.

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