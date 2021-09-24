Hamit Altıntop'tan İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'na destek

TFF tarafından Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Sessiz Çığlık ile Hamit Altıntop 24 Saat" etkinliğine, Hamit Altıntop'un yanı sıra TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Kahvaltıyla başlayan ve daha sonra antrenman sahasında devam eden etkinlikte, Hamit Altıntop, İsmail Erdem ve Ömer Gürsoy, milli oyuncularla yakından ilgilendi. Programda milli oyuncuların sorularını yanıtlayan ve onlarla tecrübelerini paylaşan Hamit Altıntop, sahadaki bölümde ise takımın pas çalışmasına katıldı ve ardından penaltı atışı yaptı.

"İyi günde de kötü günde de yanlarında olacağız"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, engelli futboluna verilen desteğin önemine değinerek, "Onlara umut olmak, cesaret vermek, hepimizin aynı olduğunu hissettirmek çok önemli. Zaten onlar da bu desteğin farkında. Güzel sonuçlarla karşılık veriyorlar. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var." dedi.

Engelli futbolcularla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu aktaran Altıntop, şunları kaydetti,

"Onları burada gördüğümde kendimi de görüyorum. Çünkü bu yollardan biz de geçtik. Kamp, maç, bir ekip olma heyecanı. Onlarla sadece futbol değil, futbol sonrası yapılması gereken şeyleri de konuştuk. İyi bir sporcu olmak çok kıymetli ama iyi insan olmak ve hayata bilinçli bir şekilde adım atmak da çok önemli. Bunları paylaştık. Bu sadece spor değil, spordan fazlası. Benim için de güzel bir tecrübe. Kendimi iyi hissediyorum. Onlarla vakit geçirmekten dolayı mutluyum. Umarım yarın Fransa maçında alacakları güzel bir sonuçla yollarına devam ederler. Biz iyi günde de kötü günde de hep yanlarında olacağız. Maşallah çok güzel fikirlere ve düşüncelere sahipler. Bu da başarının tesadüf olmadığını gösteriyor."

TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de milli takımın yarın çok önemli bir maça çıkacağını vurgulayarak, "İlk maçımızı Çekya ile oynamıştık. Rakibimizi 6-0 ile geçmiştik. Fransa da Çekya'yı 5-0 yenmiş. Averaj olarak üstünüz, beraberlik de bize yeter ama inşallah milli takımımız yarın galibiyetle 2022 Yaz Olimpiyatları'na katılacak. Takımımız, Samsun'da yapılan olimpiyatlarda şampiyon olmuştu. Daha önce iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğumuz da var." ifadelerini kullandı.