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Spor Hamit Altıntop 'yeni bir projemiz var' dedi ve duyurdu
Spor

Hamit Altıntop 'yeni bir projemiz var' dedi ve duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 19:39:00 -
Hamit Altıntop 'yeni bir projemiz var' dedi ve duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, çocukların erken yaşlarda futbolla tanışmalarına fırsat verdiklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, çocukların erken yaşlarda futbolla tanışmalarına fırsat verdiklerini belirtti.

Altıntop, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ile TFF 2. lig Kırmızı Grup takımlarından Bitexen Vanspor-Kocaelispor karşılamasını izlemek için kente geldi.

Ferit Melen Havalimanında TFF Bölge Temsilcisi Cengiz Polater ve Bitexen Vanspor yöneticileri tarafından karşılanan Altıntop, AA muhabirine, ilk kez Van'a geldiğini söyledi. Akşam'a göre;

Futbola değer verdiklerini herkese hissettirmek istediklerini anlatan Altıntop, "Önemli bir müsabaka var. Umarım centilmenlik içinde güzel bir müsabaka olur. Günün sonunda futbol kazanır, gelecek yeni nesil kazanır. Müsabakalarda olumlu, olumsuz sonuç ortaya çıkabiliyor. Süper ligde sadece bir takım şampiyon olabiliyor. Bu, diğer takımların performansının olumsuz ya da kötü olduğu anlamına gelmiyor. Diğer taraftan 2, 3 takımımız da kümeye düşüyor. Onlar da emek veriyor ama futbolda ya da sporda rekabetin güzelliği burada. Bu nedenle her zaman fair-playı korumamız gerekir." diye konuştu.

Genç yeteneklerin erken yaşta futbolla tanışmalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Altıntop, şunları kaydetti:
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"Genç yeteneklere de buradan şunu söyleyeyim, ciddi anlamda antrenör eğitimlerine başladık. Müfredatını ve içeriğini değiştirdik. Bununla beraber iyi antrenörlerle, teknik direktörlerle genç kardeşlerimize dokunmak istiyoruz. Yeni bir akademi projemiz var. B takım uygulaması düşünülüyor. Yapılır mı yapılmaz mı bütün paydaşları dahil etmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilkokulda çocukların daha erken yaşta futbolla tanışmalarına fırsat veriyoruz. Yani antrenörlerimizi, futbolcularımızı futbolun merkezine koyup maddi ve manevi onların etrafında dönüp futbolumuzu daha iyi yerlere taşıyacağız."

Polater ise bütün ligleri çok önemsediklerini belirterek, bu kapsamda bütün şehirleri ziyaret ettiklerini ifade etti.

Bütün kulüplerin kendileri için değerli olduğunu söyleyen Polater, "Onlara dokunmak, onlarla tanışmak, eksiklerini görmek, onlara yardımcı olmak, sahiplenmek istiyoruz. Güzel bir hava var. İnşallah centilmence, futbolun ön planda olduğu, iki takımın da kardeşçe oynadığı ve hak edenin kazandığı bir maç izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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