Hamit Altıntop devreye girdi! Bakalım ne olacak?

A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Stoke City'nin 17 yaşındaki Türk asıllı forveti Emre Tezgel ve babasıyla görüştü.

Uzun vadede A Milli Takım'ında forvet sıkıntısı yaşanabileceğini düşünülen A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Stoke City'nin genç yıldız adayı Emre Tezgel'i gözüne kestirdi.

İngiltere'nin Stoke City takımının altyapısında forma giyen 17 yaşındaki golcü, performansıyla dikkat çekiyor.

Geçen sezon İngiliz ekibinde Premier Lig 2 ve U18 Premier Lig'de 21 maçta forma giyen Emre Tezgel 16 kez gol sevinci yaşadı.

İngiltere'de birçok dev kulübün dikkatini çeken Emre Tezgel, genç yaş kategorilerinde milli takım için tercihi İngiltere'den yana oldu.

Emre Tezgel U17 İngiltere Milli Takımı'nda 6 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

Stoke City'in altyapısında çıkış yakalayan ve A Takım da oynama şansı bulan Türk asıllı 17 yaşındaki Emre Tezgel, sezon başında Stoke City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon FA Cup maçında Leyton Orient'e karşı Stoke City formasıyla ilk kez A Takım'da oynadı. Emre Tezgel, çıktığı bu karşılaşma ile Stoke City formasıyla profesyonel maça çıkan en genç oyuncu olma unvanına ulaştı.

A Milli Takım'da gelecek yıllarda forvet rotasyonunda sıkıntı yaşanacağını düşünen Hamit Altıntop, Emre Tezgel için harekete geçti.

Haber7.com'a göre; 17 yaşındaki Emre Tezgel'in babasıyla telefonda görüşen Hamit Altıntop, genç yıldızın önümüzdeki yıllarda A Milli Takım'da forma giyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hamit Altıntop'un, öncelikle Emre Tezgel'i Ümit Milli Takım'a davet etmek istediklerini babasına iletti. Emre Tezgel'in babası düşünmek için süre istedi.